Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval

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Первым с конвейера сошёл кроссовер Haval F7.

Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval. Первым автомобилем, который был выпущен на предприятии, стал Haval F7. В будущем планируется наладить сборку рамного внедорожника Haval H9 и купеобразного кроссовера Haval F7x.

Первые экземпляры Haval F7 уже прибыли к российским дилерам. Автомобиль предложат в трёх комплектациях: Comfort, Elite и Premium. Под капотом кроссовера установлен двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Также доступен 2.0-литровый 190-сильный мотор. Пару двигателям составляет 7-ступенчатая коробка 7DCT с двум сцеплениями и масляным охлаждением. Примечательно, что новый кроссовер Haval F7 доступен как с передним, так и с полным приводом.

Напомним, Great Wall начала строительство завода Haval ещё осенью 2015 года, а общая сумма инвестиций в проект достигла 500 000 000 долларов. Известно, что на начальном этапе работы предприятия производственная мощность составит 80 000 машин в год. К 2020-му планируется увеличить до 150 000 выпускаемых авто в год.