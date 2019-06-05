«Решают миллиметры»: Как не нарваться на Hyundai Creta с «дефектным» катализатором – сеть

Сегодня, 19:03

Комментаторы объяснили, что признаком проблемного «каталика» может быть его строение.

В сообществе водителей Hyundai Creta автолюбители поделились своими наблюдениями. Один из владельцев кроссовера заинтересовался темой того, что некоторые машины могут без особых проблем проезжать по 100 тысяч км, в то время как на других «Кретах», даже выпущенных в одном месте, катализатор может развалиться на первых 20 тысячах км. пробега.

Долгие поиски ответа на вопрос, как не нарваться на Hyundai Creta с таким вот «дефектным» мотором, привели автомобилиста к единственному заключению о том, перед покупкой необходимо тщательно осмотреть машину, а точнее – обратить своё внимание на строение катализатора, причём всматриваться придётся максимально кропотливо.

Катализатор на Hyundai Creta состоит из двух своеобразных таблеток-пластин, которые выступающими краями должны предельно плотно и ровно прилегать друг к другу. И в том случае, если во время сборки произойдёт сдвиг хоть даже на 1 миллиметр – смело можно ждать того, что к 20 000 км «каталик» разрушится, потянув за собой на «капиталку» двигатель кроссовера.

«Решают миллиметры», – объясняют комментаторы в сети, советуя, при возможности, стараться обращать внимание на то, как две «таблетки» расположены по отношению друг к другу: «Первый начинает перегреваться, забивает осколками второй. И всё это засасывается в мотор».