«Гремело так, что хотел продать»: Как избавить салон Renault Duster от непонятных шумов – водитель

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Автомобилист пожаловался, что помочь ему не смогли даже «официалы», и решение проблемы он нашел самостоятельно.

Необычный дефект, о котором рассказал в сообществе «ВКонтакте» владелец машины, появился у Renault Duster совсем недавно. Во время езды на высокой скорости и, в особенности, при проезде различных камешков на дороге, в салоне автомобиля начинал стоять «адский гул», с которым справиться никак не удавалось.

Даже обращение к официальному дилеру во время прохождения ТО-1 ситуации никак не исправило – «мастера» не обнаружили, почему Renault Duster настолько странно может себя вести.

«Гремело так, что хотел продать», – вспоминает водитель, уточняя при этом, что на бездорожье из-под днища автомобиля доносились странные лязгающие звуки, и он уже начинал думать, что подвеска «разваливается по кускам».

Однако всё оказалось гораздо прозаичнее, и водителя теперь очень смешат все эти грустные предположения, которые он успел построить. Избавить салон Renault Duster от непонятных шумов ему помогла проклейка бачка омывателя вибропластом, ведь как оказалось, именно он выдавал столь душераздирающие звуки: «Поверить не мог, что он будет звучать, как разваливающаяся подвеска. А сейчас сам удивляюсь, какая в салоне тишина».