На любой кошелек: Назван ТОП-3 бесхлопотных марок вторичного авторынка

Сегодня, 17:07

Эксперты рассказали, на какие бренды стоит обратить внимание тем, кто хочет приобрести надежный подержанный транспорт.

Специалистами назван ТОП-3 бесхлопотных марок вторичного авторынка, и на первое место они поставили бренд Skoda. Его Yeti, Rapid, Octavia, и даже Superb, можно найти практически на любой кошелек. При правильном обслуживании, эти машины, будучи подержанными, способны без особых проблем проехать сотню тысяч километров, а может и еще больше. При этом эксперты предупреждают, что некоторые машины чешской марки оснащаются коробкой передач DSG, минусами которой являются небольшой ресурс и недешевый ремонт.

Второе место рейтинга заняли машины KIA. Эта марка уже не первый год является одним из лидеров отечественного авторынка, а потому и на «вторичке» хватает предложений данного бренда. Автомобили KIA неприхотливы, а еще они имеют неплохую оцинковку кузова.

Замыкает ТОП-3 японская марка Suzuki. Примечательно, что на рынке новых автомобилей в России этот бренд сейчас не может похвастаться хорошим спросом, однако на вторичном рыке он вполне конкурентоспособен, так как его продукция отличается надежностью, практичностью и хорошим ресурсом. К примеру, Grand Vitara способен удовлетворить запросы практически любого российского автомобилиста, так как он не только комфортен и надежен, а и является эффективным на бездорожье кроссовером.

К слову, самой востребованной маркой на вторичном рынке России остается LADA. В начале нынешнего года каждый четвертый подержанный автомобиль в РФ представлял отечественный бренд.