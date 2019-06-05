500-сильный «богатырь»: В Беларуси представлен сверхмощный трактор

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Модель BELARUS-5022 дебютировала в рамках международного биеннале «Белагро-2019», и является самой производительной машиной в своем роде в СНГ.

Сверхмощный трактор представлен в Беларуси, и перенял звание рекордсмена от другой машины «Минского тракторного завода» – BELARUS-4522. Последний оснащается 450-сильным агрегатом.

Новый трактор BELARUS-5022 оснащается дизельной «шестеркой» Caterpillar, производительностью 500 л.с. С ней сочетается МКПП с шестернями постоянного зацепления. «Коробка» имеет 16 передних и 8 задних передач. Максимальная скорость машины вперед составляет 38 км/ч, а назад – 16 км/ч. Топливный бак трактора имеет емкость 650 л.

500-сильный «богатырь» оснащается передним навесным устройством грузоподъемностью 5,5 тонны, а грузоподъемность заднего устройства составляет 11,5 тонны. В длину трактор достигает 7,05 метра, в ширину – 3,1 метра, в высоту – 3,9 метра. Разработка трактора BELARUS-5022 велась минскими инженерами в сотрудничестве со специалистами немецкого концерна Zeppelin.

Напомним, «Минский тракторный завод» является одним из восьми самых крупных производителей сельхозтехники в мире. Продукция предприятия занимает 8-10% мирового рынка колесных тракторов. Завод основан в 1946 году и, по состоянию на 2017 год в нем работало более 16 тысяч человек.