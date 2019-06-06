«Патрик не едет»: Внедорожные способности УАЗ «Патриот» разочаровали блогера

Сегодня, 04:00

По словам обзорщика, «Патрика» умудрилась «наказать» даже старенькая «Нива».

Заезд по бездорожью решил устроить блогер с канала Vetalson S. Для этого он подготовил свой УАЗ «Патриот», конкуренцию которому должны были составить LADA 4x4, УАЗ-469 и Mitsubishi Pajero. «Патрик» был не простой, к серьезным испытаниям водитель решил оснастить его 36-ми внедорожными покрышками, а также мостами от «Соболя».

Автомобилист планировал, что заезд может получиться очень тяжелым, однако по его окончанию ему пришлось признать, что такого не ожидал даже он. Огромные грязевые лужи, подъёмы на скользкие горки и многое-другое – далеко не все внедорожники смогли «не упасть в грязь лицом».

Для «Нивы» проблемы начались на самом старте. Водитель LADA 4x4 несколько перебрал с разгоном, влетел в плотную грязевую «ловушку» и остался там буксовать. До тех пор, пока «нивовод» не догадался сдать назад – ситуация особо не менялась, но в итоге «Нива» сумела выбраться, при чём в дальнейшем у неё не возникало с прохождением препятствий никаких проблем.

А вот внедорожные способности УАЗ «Патриот» автора видео откровенно разочаровали. Немаленький внедорожник заехал в лужу и прочно застрял, причём настолько, что автомобилистам даже пришлось воспользоваться буксировочным тросом, лишь бы только вызволить «Патрика», водитель которого находился в полнейшей растерянности.

«Патрик не едет. Подводит УАЗ, очень сильно подводит», – сетует владелец УАЗ «Патриот», глядя на то, как Mitsubishi Pajero и старенький «Уазик» бодро месят грязь, пока его машину медленно вытаскивала из «болота» куда более компактная LADA 4x4.