«Пятерка» по цене «Копейки»: Состояние ВАЗ-2105 за 25 000 рублей приятно удивило блогера

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Он приобрёл себе данное авто, не ожидая, что машина окажется вполне приличной.

Обзорщик Дмитрий Туман рассказал, как недавно купил себе ВАЗ-2105 по цене «Копейки». За «убитые» ВАЗ-2101 на вторичном рынке сейчас просят порядка 25 000 рублей, потому, когда ему предложили за те же деньги взять «Пятерку», да ещё и в рабочем состоянии, то автомобилист долго над этим не думал.

Машина оказалась «собранной». Все бампера и двери на месте, как и фары, поворотники и номера. Снаружи казалось, что этот ВАЗ-2105 вполне себе неплох, но вот в салоне ситуация оказалась куда менее оптимистичной, но блогера не смущало даже это, ведь он помнил, насколько «смехотворные» деньги ему пришлось отдать за эту «Пятерку».

Переднего пассажирского сиденья не было вовсе, большинство кнопок – разобраны, отсоединены колонки и магнитола, но при том, все запчасти на месте, в исправном состоянии, и могло показаться, что предыдущему владельцу попросту было лень в этом всём разбираться, вот он и отдал ВАЗ-2105 так дешево.

Продолжение... «Патрик не едет»: Внедорожные способности УАЗ «Патриот» разочаровали блогера По словам обзорщика, «Патрика» умудрилась «наказать» даже старенькая «Нива». Центральный замок машины работал как надо, двигатель включался, но автолюбитель уточнил, что лучше всего будет поставить на «Пятёрку» электронное зажигание, чтобы проблем при езде было меньше.

Помимо этого, водителю предстояло установить пассажирское сиденье и собрать всю электронику в машине, в остальном же – впечатления от неё оказались вполне положительными.

«Всё целое и не ржавеет. Проблемы – так, мелочевка. Заменим лобаш, поправим морду и всё, будет ехать», – закончил обзор водитель.