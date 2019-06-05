Провалившийся бестселлер: О причинах неудачи ГАЗ-3111 в России рассказал эксперт

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Новая «Волга» должна была прийти на смену классической, однако её выпустили не в то время.

В 1998 году, на Нижегородском предприятии было решено создать альтернативу для прославленной «Волги». К концу 90-х успешные продажи данного авто длились несколько десятков лет, потому руководству компании данный шаг показался оправданным и логичным, однако они не учли надвигающегося дефолта.

В том числе и из-за него у ГАЗ не было шансов сделать ГАЗ-3111 настоящим бестселлером, и говорить приходилось исключительно о том, чтобы новая «Волга» стала более дорогим аналогом старой. При этом о полноценной смене поколений автомобиля речи быть не могло – глубокий рестайлинг это максимум, который мог ожидать популярную машину.

«Новый» автомобиль получился всё таким же огромным, 5-метровым седаном, получившим неразрезные ведущие мосты и рессорную подвеску, при этом над экстерьером ГАЗ-3111 пришлось поломать голову дизайнерам завода – Игорю Безродных и Сергею Плотникову, которые явно решили черпать вдохновение от ГАЗ-21 и ГАЗ-12 ЗИМ.

Данная «Волга» получилась по-настоящему «люксовой», ведь могла похвастать широким списком оснащения, которого нет у большинства современных российских автомобилей даже сейчас. Речь идёт о линзованной передней оптике, задних огнях со светодиодами, а также возможности регулировки руля как по высоте, так и по вылету.

Неудача ГАЗ-3111 в России заключалась в не самом лучшем позиционировании. Ценник на автомобиль был крайне высок, и за те же деньги в 2001 году можно было купить Toyota Avensis, потому «Волгу», которая так и не смогла стать «новой иконой» отечественного автопрома, покупали крайне неохотно, предпочитая выбирать автомобили подешевле.