«Почему его все хотят?»: Чем так хорош Mitsubishi Pajero Sport, рассказал эксперт

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Блогер решил честно рассказать о главных достоинствах прославленного японского внедорожника.

Для начала, эксперт с YouTube-канала «Автодом Костанай» решил поделиться своими претензиями к большей части современных обзорщиков, которые в абсолютном большинстве случаев снимают свои видео по одним и тем же правилам, нисколько от них не отклоняясь даже тогда, когда о машине действительно есть, что сказать.

«Снимают они так: 4 колеса, руль туда-сюда, двери – вуаля. И завершается всё фразой «хорошая машина, можно покупать!», – возмущается блогер, уточняя при этом, что Mitsubishi Pajero Sport действительно так хорош, буквально «десять из десяти», однако рассказывать о нём нужно совершенно иначе, чем об остальных автомобилях.

Эксперт решил разобраться, почему Mitsubishi Pajero Sport – один из «крутейших» внедорожников современности: «Почему его все хотят? Сейчас объясню!». Производители утверждают, что автомобиль может преодолевать водные преграды до 70 см глубиной, без специальной подготовки, и блогер даже пошутил, что в «японце» можно смело «идти на дно».

Дорожный просвет Mitsubishi Pajero Sport составляет 218 миллиметров, а его ближайший конкурент – Toyota Land Cruiser Prado – выше всего лишь на 2 мм. В основе «Паджерика» находится рамная платформа, как у Mitsubishi L200, только в отличие от пикапа, здесь не рессорная, а пружинная подвеска, потому автомобиль с лёгкостью «проплывает» практически через любые неровности.

Продолжение... Отличный аппарат за «сотку»: Восторгом от покупки Skoda Fabia поделился блогер Среди массы недорогих автомобилей с пробегом встречаются действительно отличные варианты, которые стоят намного дороже, чем за них просят. В салоне Mitsubishi Pajero Sport также наблюдаются сплошные «блага цивилизации».

Руль можно отрегулировать по вылету и высоте, ручной тормоз – электронный, шайба переключения режимов трансмиссии работает просто идеально, позволяя прямо на ходу переключаться с заднего привода на полный.

«Стоит он куда дешевле своих одноклассников, можно ездить на природу или на работу – куда угодно. Смело можно срезать дорогу, буксировать прицеп или катер. Он способен на многое», – подвел итог восторженный блогер.