Лучше брать кроссовер с «атмосферником» и МКПП: Стоит ли покупать Nissan Juke со «вторички» выяснил эксперт

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Японский кроссовер с пробегом продолжает пользоваться популярностью.

В 2010 году на рынке появился Nissan Juke, тепло принятый автомобилистами, а на «вторичке» этот автомобиль можно найти в достаточном количестве. Ведущий канала «Авто Плюс» на YouTube выяснил, стоит ли покупать японский кроссовер с пробегом.

Однако на российской «вторичке» «Жук» представлен небольшим выбором модификаций, самой популярной из которой является версия с 1,6-литровым двигателем с отдачей 94 или 117 лошадиных сил, работающий в паре с МКПП, вариатором и системой переднего привода. Реже можно найти «японца» с 1,6-литровым 190- и 200-сильными турбоагрегатами, передним или полным приводом с вариатором.

Прежде всего блогер обратил на качество лакокрасочного покрытия – с течением времени на кузове образуются сколы и царапины, хотя качество металла с гальванической оцинковкой отличается хорошим качеством. Следы коррозии можно отыскать в багажнике – ржавчина появляется на сварных швах возле задних фонарей. Также эксперт рекомендует внимательно осматривать нижние кромки дверей, которые тоже могут покрываться «рыжиками». Еще одним недостатком подержанного Nissan Juke выступает ветрового стекло, характеризующееся хрупкостью – его замена обойдется в 7 000 рублей. А

тмосферный двигатель 1,6 с отдачей 94 и 117 «лошадок» отличается надежностью, ремонтопригодностью и большим ресурсом – цепь ГРМ на таком моторе способна выходить больше 250 000 км. Но при морозной погоде данная установка сначала теряет скорость, а потом глохнет из-за подмерзания дроссельного узла. Турбодвигатель тоже долговечен и обладает усиленной цепью ГРМ, которая может выдерживать большие пробеги. Однако у этого мотора есть недостаток – промерзание магистрали вентиляции картера, из-за чего наблюдается утечка масла.

К МКПП, которыми комплектуется Nissan Juke фактически нет никаких претензий – недорогое сцепление «живет» больше 100 000 км, а замена масла после 90 000 км позволит избежать шума подшипников первичного вала. Что касается вариатора, то он может прослужить больше 200 000 км до капитального ремонта. Таким образом, лучше брать кроссовер с МКПП и «атмосферником».