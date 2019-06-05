Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют в октябре

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Кроссовер со сменой генераций получил более агрессивный облик, а также обновленную силовую линейку, в которую вошли усовершенствованный ДВС и гибридная установка.

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют в Китае в октябре текущего года. В России же, если верить слухам, автомобиль может появиться нынешним летом. О рублевом прайсе на новинку пока ничего не говорится, а RAV4 предыдущего поколения продается в РФ по цене от 1,6 млн рублей.

Напомним, новый RAV4 основан на шасси GA-K с архитектурой TNGA. Облик автомобиля представляет собой продолжение концепции модели для европейского рынка, на котором кроссовер предлагается в спортивной, премиальной и внедорожной версиях. Последняя в КНР предлагаться не будет.

Внутреннее пространство нового Toyota RAV4 существенно пересмотрено, за счет чего была улучшены его эргономика и эстетика, а мультимедийная система автомобиля получила «парящий» тачскрин. Для машины предусмотрены различные системы безопасности и ассистенты.

Моторную гамму нового Toyota RAV4 представляют бензиновый двигатель 2.0L мощностью 170 л.с. и гибридный агрегат на базе турбодвигателя 2.5. Комбинированная установка выдает производительность в 218 л.с. Оба варианта будут комплектоваться как передним, так и полным приводом.