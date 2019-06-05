«Самая красивая классика России»: О роскошном ВАЗ-2103 Tiffany рассказал обзорщик

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Блогер остался в восторге от оригинальной доработки легендарной «Тройки».

Чтобы добиться такой эффектности, владельцу ВАЗ-2103 пришлось хорошенько потрудиться. Для необычного тюнинга «Тройки» водитель приобрёл инжекторный ВАЗ-2107, распилил его и поставил под капот 2013 мотор от «Семёрки», а также её коробку передач, бензобак и всю проводку.

Обзорщик с канала Heisenberg отдельно отметил, как мастера поработали над укладкой проводки в ВАЗ-2103 Tiffany. Все провода и кабеля были аккуратно уложены под лонжерон, дабы силовой агрегат смотрелся ещё привлекательнее. Обратить внимание можно и на клапанную крышку, выкрашенную в цвет «Тиффани», а также на множество агрегатов, позаимствованных от иномарок.

Весь моторный отсек выкрашен фосфорной краской, а сама крышка капота удалена за ненадобностью. Для оформления «подкапотки» в стиле Clean look решено было перенести аккумуляторную батарею в заднюю часть машины, а помимо этого, на ВАЗ-2103 был проведен чип-тюнинг, чтобы ехать она могла не хуже, чем смотреться внешне.

Помимо того, что кузов машины окрасили в премиальный цвет и «вычистили» подкапотное пространство от лишних узлов агрегатов, на ВАЗ-2103 Tiffany была установлена пневмо-подвеска, и блогер убежден, что именно её смело можно называть самым главным достоинством старенького автомобиля. Что касается салона, то здесь уже всё не так современно: «Садясь внутрь машины, я словно оказываюсь в прошлом».

При этом обзорщик уточняет, что ни малейших претензий к интерьеру «Тройки» у него нет. Изнутри ВАЗ-2103 уже не такой роскошный, но и здесь хватает приятных элементов, наподобие выкрашенного руля, вставок из алькантары и многого другого. «Очень радует, что у нас наконец начали понимать, что такое тюнинг и что такое стиль. Самая красивая классика России!».