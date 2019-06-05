«Они снова всех развели»: Чем так плох Datsun on-DO, объяснил блогер

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Водитель считает, что данный «японец» – максимально сомнительное авто, ведь в нём нет ничего от иномарки.

Об этом он рассказал на своём канале Basatta, объяснив, что не так с Datsun on-DO, который он называет «неудачной Грантой по-японски». При том, что сама LADA Granta обзорщику не очень нравится, он убежден, что «Датсун» у производителей получился ещё хуже, ведь доподлинно непонятно, что в нём есть японского.

«Вам ещё раз продают Ладу Гранту, но уже дороже. Японский автомобиль, но с русскими запчастями и русским двигателем? Но без японского качества. Они снова всех развели», – возмущается автомобилист, объясняя, что в «Стране восходящего солнца» наверняка сами не знают, что в России такое продаётся от их имени.

Под капотом Datsun on-DO расположен двигатель, который, по словам водителя, устанавливали ещё в ВАЗ-2108. Его немного доработали, придали несколько иной вид, а затем – начали продавать под видом нового. Шумоизоляции нет никакой, даже о резинках на капот говорить не приходится, из-за чего владельцу данного автомобиля пришлось всё «колхозить» самостоятельно.

Когда водитель приобретал себе Datsun on-DO в 2015 году, ему пришлось отдать за него 380 000 рублей, и обзорщик данную сумму уже считает чрезвычайно завышенной, что уж тут можно говорить о том, что сейчас такого «японца» продают новым уже за 500 000 рублей: «Пытаются впарить ту же Гранту, накинув ей несколько тысяч за качество, которого нет».

Факт того, что Datsun on-DO относится к бюджетному классу, не отменяет его проблем, и автомобилист убежден, что данная машина настолько плоха, что лучше добавить немного денег и обратить своё внимание на что-нибудь другое: «Подкопите и возьмите хоть ту же KIA Rio или Volkswagen Polo, а Датсун не достоин никакого внимания».