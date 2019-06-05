«Лучше современного тряпья»: На что обращать внимание при покупке 15-летнего Mitsubishi Outlander, рассказали в сети

Сегодня, 06:50

Несмотря на свой возраст, внедорожник окажется надёжным «конём».

Mitsubishi Outlander является довольно надёжным автомобилем, поэтому на сегодняшний день на «вторичке» можно отыскать экземпляры, которым более 15 лет. В одном из тематических сообществ соцсети «ВКонтакте» владельцы данного внедорожника рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке модели с большим пробегом.

В первую очередь опытные автомобилисты советуют осматривать топливный бак Mitsubishi Outlander – есть большая вероятность, что за 15 лет он уже начал гнить. Самое главное – общее состояние кузова, поэтому перед покупкой необходимо тщательно всё осмотреть и узнать у предыдущего хозяина, что менялось, а что осталось «родным».

«Болезнью» Mitsubishi Outlander 2005 года автомобилисты назвали подрамник, поэтому и на него стоит обращать внимание. Также необходимо проверить, не сгнили ли задние арки колёс, горловина топливного бака и задние подкрылки, и спросить, когда менялся ремень ГРМ.

Тем, кто не очень разбирается в автомобилях, в сети посоветовали обратиться к специалисту – нюансов у «Аутлендера» много, поэтому лучше не прогадать, чтоб не выкинуть 500 000 рублей на ветер.

В целом же автовладельцы ничего плохого про старый внедорожник не сказали, и даже похвалили его: «Машине 15 лет, но она, конечно, лучше нового тряпья».