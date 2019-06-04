Город или офроуд? Для чего больше подходит Mitsubishi Pajero Sport, выяснил блогер

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Обзорщик взял на тест-драйв рестайлинговый внедорожник второго поколения и проверил, как он ведёт себя на сложных участках пути и в городских условиях.

Блогер Глеб Ропейко протестировал Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный 2,4-литровым «турбодизелем» мощностью 178 л. с. Данный автомобиль оснащён полным приводом Super Select с возможностью отключения передней оси колёс. Во «внедорожном» арсенале модели есть блокировки межосевого, заднего дифференциалов, отключение системы стабилизации и понижающая передача.

Для начала блогер, чтобы выяснить, для чего больше подходит Mitsubishi Pajero Sport, отправился покорять офроуд. Первым испытанием стала горка, с которой было решено съехать просто на полном приводе. В какой-то момент вывесилось заднее правое колесо, но это не помешало машине успешно спуститься. Также без каких-либо сложностей внедорожник на обычной зимней резине покорил довольно крутой подъём.

Тест-драйв показал, что у Pajero Sport отличная проходимость, а вот так называемая «моральная» проходимость у него не из лучших. Проблема в слишком высокой стоимости машины. Современное третье поколение оценили в 2 439 000 рублей. В своё время авто второй генерации стоил примерно столько же.

Как отметил обзорщик, хотя автомобиль очень узкий и кажется валким, но на деле довольно уверенно держится на дороге. Что касается езды по городу, преимущества Pajero Sport очевидны: высокий клиренс позволяет заезжать на любые бордюры.

По мнению блогера, в городской пробке важно, чтобы у авто были удобные сидения, хорошая шумоизоляция и качественная система мультимедиа. С первым критерием у модели большие проблемы, так как уже на небольшом пробеге водительское кресло начинает раскачиваться.

«Шумка» тоже оставляет желать лучшего, а у мультимедийной системы отсутствуют AUX и Bluetooth, поэтому нужна флешка, чтобы послушать музыку. В связи с этим можно сделать вывод, что для Mitsubishi Pajero Sport ближе оффроуд.