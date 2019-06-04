«Жена набуксовалась»: «Живучесть» сцепления на Hyundai Creta обсудили «кретаводы»

Сегодня, 16:14

Автомобилисты на тематическом форуме, посвященном корейскому кроссоверу, раскрыли важные особенности его механической коробки передач.

«Кретаводы» обсудили «живучесть» сцепления Hyundai Creta с МКПП, после того, как один из форумчан сообщил, что его «жена набуксовалась, и в салоне запахло горелым». В ответ на это один из автомобилистов сообщил, что в сцеплении «Креты» нет особых «секретов», оно «старо как мир» диск, моховик, выжимной подшипник. Такое же используется на «Солярисе» и без проблем работает годами. Форумчанин заявил, что на его машине сцепление безотказно функционирует уже 90 000 км. Однако другой автомобилист заявил, что на его «Солярисе» сцепление вышло из строя уже на 40 000 км пробега, и его пришлось заменить.

Другой автомобилист пожаловался на «неприятные дергания» на Hyundai Creta с мотором 1.6 и МКПП. По словам «кретавода», проблема проявляется при старте в пробке или на горку. По мнению автомобилиста, неприятность заключается в работе сцепления, которое «то схватывает, то не схватывает».

Здесь мнения опытных форумчан разошлись, ведь одни считают, что проблема кроется в некачественном топливе, а вторые убеждены, что все дело в самом водителе, который допускает ошибки в управлении авто. По словам одного из форумчан, до «Креты» у него была другая машина, на которой он привык трогаться, практически не касаясь педали газа и просто «играл» сцеплением в пробке, почти как на АКПП.

Однако на «корейце» с двигателем 1.6 и МКПП так не выйдет необходимо прибавлять газа, чтобы двигатель не заглох, а это тоже непросто, ведь у Hyundai Creta «невесомые» педали, особенно, если управлять автомобилем в зимней обуви, в которой педали почти не чувствуются.