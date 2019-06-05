«Гибрид по-русски»: Новую LADA Granta Cross сравнили с Kalina Cross

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Накануне «АвтоВАЗ» объявил официальные цены на одну из самых ожидаемых в России новинок этого лета. Производитель не скрывает, что это модернизированная «Калина Кросс», но какие же изменения она пережила?

Многие автоэксперты раскритиковали отечественного автогиганта за то, что под новым именем LADA Granta Cross он пытается продать хорошо знакомую россиянам машину. Однако стоит разобраться, насколько справедливы эти обвинения.

Отличие, которое первым бросается в глаза, и на котором долго останавливается не имеет смысла касается дизайна. В сети уже окрестили новинку «гибридом по-русски»: пока за рубежом в одном авто объединяют электромотор и ДВС, «АвтоВАЗ» берет перед от «Гранты» и зад от «Калины».

Как отметил во время тест-драйва нового кросс-универсала автомобильный журналист Владимир Мельников, части кузова, оставшиеся от Kalina отлично подогнаны друг к другу, а вот между капотом и крылом можно увидеть огромные зазоры.

Предшественник Granta Cross обладал отличными фарами, в каждой из которых было по две лампочки, теперь в них оставили только по одной лампочке. Как и прежде, «внедорожная» модификация отличается от стандартной модели увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

Продолжение... Перекупщик рассказал, как купил Toyota Camry V40 «на халяву» и заработал на перепродаже Неожиданности случаются неожиданно – так же, как и попадается хорошая машина фактически как «подарок», которую можно оставить себе, а можно на ней заработать. У нового авто дорожный просвет составляет 198 мм против прежних 185 мм.

При этом накладки на арки стали немного шире, из-за чего машина выглядит так, будто встала на цыпочки. Что касается моторной гаммы, единственным изменением стали цековки на поршнях, благодаря чему при обрыве ремня ГРМ больше нет риска погнуть клапана.

В отличие от «Калины», новая LADA Granta Cross предлагается с «роботом» с прошивкой 2.0, с которой добавился удобный для города «ползущий» режим. Кроме того, подвеска машины стала ощутимо мягче. Наконец, ещё одно изменение касается стоимости. Если раньше, цена на Kalina Cross начиналась от 409 000 рублей, новую Granta Cross можно будет купить минимум за 550 000 рублей.