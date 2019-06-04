«Лучше бы значок Ferrari прицепил»: В сети обсудили Datsun 280ZX, замаскированный под Porsche

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Непонятно, чем владельцу не угодил классический японский спорткар, раз он решил превратить его в немецкий, но пользователей сети он своим тюнингом озадачил.

Снимок автомобиля появился в тематическом сообществе соцсети «Вконтакте», посвященном неудачному автотюнингу. Спортивный автомобиль, выкрашенный в ярко-красный цвет, получил гармоничный, но не свойственный оригиналу обвес и значок Porsche на капоте. Автор поста опубликовал фотографию и спросил у подписчиков, какой именно «какой аппарат так запрятали».

Один из пользователей предположил, что это Datsun 240Z, но другой автолюбитель быстро его поправил: «Только не 240Z, а 280ZX». «Лучше бы значок Ferrari прицепил», – пошутил один из комментаторов над владельцем замаскированного под «немца» Datsun.

Действительно, оригиналом был Datsun 280ZX, более известный как Nissan S130, а где-то и как Nissan Fairlady Z – имя зависело от рынка, где продавался автомобиль. Впервые он появился в 1978 году. Оснащали «Датсун» 2-литровыми рядными «шестерками» и 5-ступенчатой механической трансмиссией.

«Хах, руль слева, а дворники на правую сторону сделаны», – насмешила одного из пользователей попытка хозяина сделать из машину «леворульку». «Зеркала посмотрите, ентож от лолги», – пошутил другой комментатор. «В оригинале не менее уродлив», – добавил третий.