Новый дизайн легендарного УАЗ-469 показали на первых рендерах

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Поскольку УАЗ не спешит обновлять облик внедорожника, этим решил заняться независимый дизайнер. Рендеры автомобиля были размещены в сети.

Проект Андрея Фандюхина, навеянный УАЗ-469, получил название UAZ Bor, что отсылает к родной стихии машины, где её эксплуатировали бы любители поездок на природу. Модель выглядит очень брутально из-за «мускулистого» кузова и маленьких окон. При этом она сохранила основные черты оригинального УАЗ-469.

В частности, с легендарным внедорожником перекликаются круглые фары, горизонтальная радиаторная решетка, характерные выштамповки по бокам, трапециевидные колёсные арки и отдушины по бокам моторного отсека.

Дизайнер подразумевал, что UAZ Bor имеет рамную конструкцию с независимой передней и зависимой задней подвеской. Отметим, что изображения настолько детально проработаны, что по ним можно было бы создать реальный прототип.

Напомним, УАЗ-469 начали разрабатывать ещё в 50-е годы прошлого века. В 1965 году изображения внедорожника публиковались в советских газетах, но на конвейер он встал только в 1972 году.