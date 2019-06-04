«Езжай и помирай»: Впечатлениями от 10-летнего Mitsubishi Outlander поделился блогер

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Обзорщик решил выяснить, чем до сих пор цепляет покупателей Mitsubishi Outlander, но нашел у него больше минусов, чем плюсов.

Обзор Mitsubishi Outlander 2-го поколения 2009 года выпуска с пробегом 97 000 км появился на канале SecretcaR. Блогер сообщил, что проблемой экземпляров этой генерации в том, что из-за особого дизайна и расположения «противотуманок» они часто бьются.

Также иногда подтекает бачок охлаждающей жидкости, может выйти из строя блок ETACS. Если есть проблема с кольцами двигателя, то может повыситься расход масла.

Сев за руль «Аутлендера», обзорщик сообщил, что руль «убит в хлам», а навигационная система «жутко доисторическая», неудобно расположена кнопка подогрева сидений. Кожаная обивка ему показалась неприятной на ощупь, зато пластик он даже похвалил.

Также обзорщик рассказал, что места на заднем ряду Mitsubishi Outlander и так немного, а если водитель или передний пассажир отодвинет спинку максимально назад, то задним придется несладко в поездке.

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Багажник «Аутлендера» ему понравился вместительностью, наличием газовых амортизаторов и откидывающимся порогом, облегчающим погрузку различных вещей в отсек.

Обзорщик подытожил, что автомобиль этот нужен просто для комфортного передвижения по городу и поездок на дачу – наверное, поэтому его предпочитают люди старшего и пожилого возраста. Надежным Mitsubishi Outlander блогер решил не называть из-за недолговечности вариатора: «Все мы знаем, что на пробеге 150 000 км машину нужно продавать», – отметил он.