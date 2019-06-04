Для новых LADA Vesta разработали электронную приборную панель

Сегодня, 12:55

Современные иномарки давно оснащают электронными приборами, а флагманский седан от «АвтоВАЗ» до сих предлагается только с аналоговой приборной панелью. Однако скоро у владельцев российского авто появится возможность установить ЖК-экран вместо классической панели.

Сразу несколько компаний взялись за разработку жидкокристаллического щитка приборов для LADA Vesta. Об этом пишет издание «Лада.Онлайн». Подобное новшество уже предлагает тюнинг-центр Dop-shop.

Виртуальная панель имеет два больших прибора со стрелками, на которых отображается скорость и обороты. Сохранятся на ней и другие привычные показатели, а именно температура двигателя, уровень бензина и т. д. Новая приборная панель получит несколько вариантов оформления, а на её установку достаточно всего 20 минут.

Другая фирма под названием CMG тоже объявила о старте разработки электронной «приборки» для отечественной LADA Vesta. Новый дисплей будет таких же размеров, как штатный щиток, а приём данных будет сертифицирован по CAN-шине.

Пока компания принимает предзаказы по сниженной стоимости в 25 000 рублей. После официального выхода виртуальная «приборка» обойдётся дороже. Развитие проекта зависит от того, насколько новинка будет пользоваться спросом.

В свою очередь «АвтоВАЗ» ничего не сообщал о замене аналоговой панели в LADA Vesta. Отметим, что основной конкурент седана в лице Kia Rio в самых дорогих комплектациях уже с завода оснащается цифровой приборной панелью Supervision.