Перекупщик рассказал, как купил Toyota Camry V40 «на халяву» и заработал на перепродаже

Сегодня, 04:00

Неожиданности случаются неожиданно – так же, как и попадается хорошая машина фактически как «подарок», которую можно оставить себе, а можно на ней заработать.

На YouTube-канале обсуждают новость о невероятном «улове» – блогеру Сергею Маковскому, организовавшему бизнес на перепродаже автомобилей, неожиданно и крупно повезло: Toyota Camry V40 2007 года в прекрасном состоянии за 400 тысяч рублей попадается не каждый день.

Седан с 2007 года по настоящее время прошел 350 тысяч км, 3,5-литровый двигатель пребывает в хорошем состоянии и работает без нареканий. Были вопросы по «ровности» и покраске кузова после незначительных ДТП и попадания под обильный град, а также целостности обшивки салона, из-за чего продавец не исключал возможность торга и в итоге снизил цену до 340 тысяч рублей.

За автомобилем пришлось лететь в Карачаево-Черкессию. В Москву авто приехало своим ходом и вопросов его техническому состоянию не возникло.

В авто вложили дополнительно не более 10 тысяч рублей, после чего «Тойоту» поменяли на полноприводную 3-литровую 231-сильную BMW X3 2008 года после 2 хозяев в идеальном состоянии, которую продали за очень крупную сумму.