Отличный аппарат за «сотку»: Восторгом от покупки Skoda Fabia поделился блогер

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Среди массы недорогих автомобилей с пробегом встречаются действительно отличные варианты, которые стоят намного дороже, чем за них просят.

Частный бизнес на автомобилях стоится на поиске и покупке «живых» авто подешевле с последующей продажей по более высоко цене, нередко после приведения машины в порядок и частичного восстановления ее характеристик, утраченных в процессе эксплуатации. Таким образом промышляют так называемые перекупы, такие как блогер YouTube-канала «Перекуп LIVE».

Вместе с тем, пример с покупкой Skoda Fabia за 100 тысяч рублей может быть показательным и для тех автолюбителей, кто ищет для себя «приличное» подержанное авто по выгодной цене. О том, как распознать такой автомобиль, рассказал блогер.

Среди массы объявлений «всплыла» Skoda Fabia с 1,2-литровым 64-сильным мотором МТ в кузове хэтчбек с «автоматом» за 130 тысяч рублей. Среди недостатков указывалось замятое заднее правое крыло и неровная дверь, а также небольшая вдавленность по задней части слева. Авто 2005 года с пробегом 174 тысячи км.

Осмотр и тест-драйв автомобиля приятно удивили: отличный аппарат за «сотку». В итоге в счет необходимости рихтовки и малярных работ продавец дополнительно уступил еще 30 тысяч рублей и продал автомобиль в очень хорошем техническом состоянии и с ухоженным салоном за 100 тысяч, который после небольших вложений денег, времени и сил «со свистом улетит» минимум за 160-180 тысяч рублей.