Бюджетно, и с «автоматом»: В Россию возвращаются Ravon R2 и R4 – известны цены

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Автомобили готовятся к выходу на рынок.

Недавно стало известно, что GM-Uzbekistan возвращает на российский рынок автомобили бюджетного бренда Ravon. Теперь же в сети появились ценники на модели, которые приедут в РФ первыми.

Согласно данным из официального письма, полученного дилерами GM-Uzbekistan в России, в первую очередь на рынок выйдут компактный хэтчбек Ravon R2 и седан Ravon R4.

Первый будет доступен всего в двух версиях: Optimum и Elegant, стоимость которых составит 799 900 и 824 900 рублей соответственно. Вне зависимости от комплектации, хэтчбек оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра и мощностью в 85 л.с., а в паре с ним работает 4-ступенчатый «автомат».

Что касается седана Ravon R4, ого предложат россиянам в четырёх вариантах: Comfort с МКПП за 779 900 рублей, Optimum с МКПП за 794 900 рублей, Optimum с АКПП за 834 900 рублей и Elegant с АКПП за 849 000 рублей. К сожалению, о точных сроках старта продаж пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что первое время автомобили Ravon на российский рынок будут поставлять из Узбекистана, но в будущем сборку локализируют на черкесском автозаводе «Дервейс». Напомним, о возвращении Ravon в Россию впервые стало известно в январе. Помимо моделей R2 и R4, также планируется вывести на рынок седан R3.