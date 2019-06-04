Кто раньше ржавеет: Антикоррозийные свойства LADA Vesta и Hyundai Solaris сравнил эксперт

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Мастер показал не ржавеющего «корейца», помятого в аварии, а также посетовал на качество изготовления отечественной машины.

На YouTube-канале KUMASHOV появилось видео, в котором эксперт сравнил антикоррозийные свойства LADA Vesta и Hyundai Solaris. Говоря о том, кто раньше ржавеет, автомобильный мастер показал корейский бестселлер 2015 года выпуска после ДТП с «Газелью». Грузовик протаранил иномарку в правое крыло, после чего последнюю оттолкнуло в Infinity, а потому она получила повреждения с обоих боков. Автор отметил, что некоторые его зрители ругают «антикор» модели Solaris, мол она гниет, однако в видео мастер демонстрирует помятый металл «Соляриса», не защищенный краской, который вообще не поржавел невзирая на то, что два с половиной месяца стоял просто на улице, под дождями и ветрами. Поэтому эксперт хвалит оцинковку «корейца».

А вот «Весту» автор не может похвалить. Он отмечает, что в общем не имеет нареканий к отечественному бестселлеру, но его смущает то, что автомобиль не имеет надлежащего «антикора» в местах, скрытых от глаз. Снаружи автомобиль действительно защищен от коррозии, однако стоит заглянуть под капот, то становится ясно, что машина ржавеет, что особенно заметно на стыках. Уточним, что мастер говорил о машинах 2016 и 2017 годов.

К слову, невзирая на минусы, модель LADA Vesta остается в списке бестселлеров российского авторынка, и уступает только «Гранте». Апрельские продажи «Весты» составили 10 131 единицу, а с января по апрель машина разошлась тиражом в 38 019 экземпляров. LADA Granta в апреле была продана в количестве 12 652 единиц. Hyundai Solaris недавно признали самым распространенным автомобилем Москвы – его численность в столице составляет 86 тысяч экземпляров.