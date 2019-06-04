Datsun начинает продажи хэтчбеков Datsun GO и GO+ от 300 000 рублей

Сегодня, 09:05

Хэтчбек и его удлинённая версия уже доступны в дилерских центрах Индии.

Марка Datsun начинает продажи новых Datsun GO и GO+ по цене от 300 000 до 365 000 рублей. В местной валюте это составляет 332 078 рупий за обычную версию и 386 588 рупий – за трёхрядную.

В процессе рестайлинга Datsun GO и GO+ стали похожи на своего старшего «собрата» Datsun Cross. В частности, хэтчбек и его удлинённая версия обзавелись такой же шестиугольной радиаторной решёткой, большим задним спойлером, новыми бамперами и задними фонарями.

В список оснащения новинок войдут две подушки безопасности, ESP, новая передняя панель и информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Под капотом Datsun GO и GO+ установлен 1,2-литровый бензиновый мотор, отдача которого может составлять 68 или 78 л.с. в зависимости от версии. Пару двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП или вариатор X-Tronic CVT от Nissan. Привод – исключительно передний.

Добавим, что дорестайлинговый хэтчбек Datsun GO вошел в ТОП-3 самых дешёвых автомобилей в мире и расположился в рейтинге на втором месте. Его стоимость составляет всего 4 000 долларов, что эквивалентно 261 000 рублей.