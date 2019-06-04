Светит «капиталка»: На какой Renault Duster нельзя ставить ГБО, рассказали в сети

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Экономия на газе – это прекрасно, но надо понимать, что не все моторы выдержат такой испытание.

На страницах тематического сообщества соцсети «ВКонтакте» один автомобилист рассказал, что хочет перевести на газ свой Renault Duster с 1,6-литровым двигателем. Он добавил, что мотор кроссовера цепной, а с ним работают механическая коробка передач и передний привод.

Автомобилист спросил опытных владельцев «Дастеров», можно ли вообще ставить ГБО на такой мотор. В комментариях ему ответили, что нельзя, и объяснили, почему.

Во-первых, двигатель 1.6 H4M, в отличие от 1.6 К4М, категорически не подходит для газа – у него отсутствуют гидрокомпенсаторы и быстро прогорает прокладка. Как следствие – очень скоро светит «капиталка». Во-вторых, даже если поставить ГБО, регулировка клапанов будет стоить очень дорого – около 15 000 рублей «в гаражах» и порядка 45 000 рублей у официального дилера.

Более того, работы не у ОД проводятся не очень качественно, уверяют в сети. В частности, гаражные мастера обычно подбирают и шлифуют стаканы для регулировки клапанов двигателя, так как новые стоят дорого.

Продолжение... Есть ли жизнь после 200 000 км? Состояние 8-летнего KIA Rio проверил автоэксперт Автор решил выяснить, какие проблемы могут появиться у великовозрастных «корейцев» после 200 тысяч км пробега, и стоит ли их покупать на «вторичке». «В итоге вся экономия уйдёт в обслуживание авто. А если ещё криворукий установщик неправильно настроит газ, через 30-50 тыс. км движок умрёт. Что ещё дороже», – добавил автомобилист.

Нашлись и те, кто недоумевает, зачем на Renault Duster со столь экономичным двигателем ставить ГБО: «На этом движке расход 10 литров по городу, куда ещё то экономить?».

В сети пришли к выводу, что владельцу «Дастера» лучше не рисковать: «Газовщикам всё равно, во что воткнуть газ, никогда не скажут, что ваш движок не подходит под газ. Это их хлеб».