Светит «капиталка»: На какой Renault Duster нельзя ставить ГБО, рассказали в сети

Экономия на газе – это прекрасно, но надо понимать, что не все моторы выдержат такой испытание.
На страницах тематического сообщества соцсети «ВКонтакте» один автомобилист рассказал, что хочет перевести на газ свой Renault Duster с 1,6-литровым двигателем. Он добавил, что мотор кроссовера цепной, а с ним работают механическая коробка передач и передний привод.
Автомобилист спросил опытных владельцев «Дастеров», можно ли вообще ставить ГБО на такой мотор. В комментариях ему ответили, что нельзя, и объяснили, почему.
Во-первых, двигатель 1.6 H4M, в отличие от 1.6 К4М, категорически не подходит для газа – у него отсутствуют гидрокомпенсаторы и быстро прогорает прокладка. Как следствие – очень скоро светит «капиталка». Во-вторых, даже если поставить ГБО, регулировка клапанов будет стоить очень дорого – около 15 000 рублей «в гаражах» и порядка 45 000 рублей у официального дилера.
Более того, работы не у ОД проводятся не очень качественно, уверяют в сети. В частности, гаражные мастера обычно подбирают и шлифуют стаканы для регулировки клапанов двигателя, так как новые стоят дорого.
«В итоге вся экономия уйдёт в обслуживание авто. А если ещё криворукий установщик неправильно настроит газ, через 30-50 тыс. км движок умрёт. Что ещё дороже», – добавил автомобилист.
Нашлись и те, кто недоумевает, зачем на Renault Duster со столь экономичным двигателем ставить ГБО: «На этом движке расход 10 литров по городу, куда ещё то экономить?».
В сети пришли к выводу, что владельцу «Дастера» лучше не рисковать: «Газовщикам всё равно, во что воткнуть газ, никогда не скажут, что ваш движок не подходит под газ. Это их хлеб».