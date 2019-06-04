Есть ли жизнь после 200 000 км? Состояние 8-летнего KIA Rio проверил автоэксперт

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Автор решил выяснить, какие проблемы могут появиться у великовозрастных «корейцев» после 200 тысяч км пробега, и стоит ли их покупать на «вторичке».

Эксперт Дмитрий Пряжонов начал проверку KIA Rio 2-го поколения с эндоскопии двигателя, которая показала, что агрегат находится в неплохом состоянии как для такого пробега, и задиры отсутствуют. Замер компрессии же показал, что во 2-м цилиндре закоксовались кольца.

Переместившись в салон, автор отметил, что цифры на одометре показывают 210 000 км, и добавил, что у «Рио» был всего один владелец. Эксперт решил проехаться на автомобиле и сразу сообщил, что тормоза у 8-летнего KIA Rio «просто ватные и даже пугают» – стоит поменять передние диски и колодки. При преодолении дорожных неровностей начала постукивать рулевая рейка, подвеска же справилась с ними хорошо.

Что касается динамики «Рио», автоэксперт заметил, что с учетом 1,4-литрового двигателя и 4-ступенчатого «автомата» он вполне неплохо разгоняется и держится на трассе, притом, что на момент тест-драйва в нем сидело три человека. Да и места в салона было достаточно всем.

Далее KIA Rio привезли в сервис и поставили на упоры. Осмотрев машину, эксперт заявил, что у нее сильно пострадали от пескоструя фары. При этом резина до сих пор стоит «родная», амортизаторы тоже, пыльники целы, ступичные подшипники в порядке. «Здесь делать абсолютно ничего не надо», – заявил автор. Кузов не ржавый, есть лишь небольшие точки в некоторых местах, даже пороги внутри не пострадали, учитывая, что «Рио» перезимовал 7 раз. А вот на элементах ходовой части под днищем уже больше заметны небольшие следы ржавчины, особенно на подрамнике. Компьютерная диагностика также показала, что все блоки и датчики в KIA Rio работают исправно.

Автоэксперт пришел к выводу, что при должном обслуживании «Киа Рио» и после такого пробега есть жизнь, и можно спокойно покупать эту модель с пробегом в 100-200 тысяч. «Машина стоит своих денег», – добавил он.