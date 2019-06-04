Cadillac вывел на трассу 2 новых прототипа «заряженных» моделей V-Series

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Модели CT4-V и CT5-V в скором времени имеют все шансы покорить любителей спортивных седанов.

Одним из главных событий мероприятия Chevrolet Detroit Grand Prix, проходившего в Мичигане, стал выход на гоночную трассу камуфлированных заднеприводных моделей CT4-V и CT5-V, которые уже были представлены ранее и оставили спорное впечатление среди поклонников и экспертов о своей «заряженности». Напомним, что приставка «V» в модельной линейке указывает на «спортивность» машины и ее адаптированность к спортивной быстрой езде и гоночным состязаниям.

Так под капотом CT4-V находится «турбочетверка» 2,7 л, 324 л.с., у в CT5-V битурбированный агрегат 3 л, 360 л.с. Оба варианта двигателей работают в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и задним дифференциалом повышенного трения. В условиях современности такие параметры уже не удивляют. Публика ждет битурбированный 4,2-литровый агрегат, и после появления на гоночной трассе скрытых камуфляжем авто, появились предположения, что таким образом компания Cadillac и концерн General Motors представили прототипы будущих «заряженных» новинок.

Отмечается, что седаны на трассу «вывели» лично президент General Motors Марк Ройсс и вице-президент Кен Моррис, ответственный за линейку V-Series. Несмотря на камуфляж, в авто были четко различимы увеличенные сплиттеры и ранее отсутствовавшие вентиляционные отверстия на крыльях.

«Кадиллаку» необходимо выпустить впечатляющую новинку, ведь флагманский седан CT6 будет выпущен всего в 275 экземплярах.