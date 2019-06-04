«Горькая правда»: Плюсы и минусы Mazda CX-5 назвали эксперты

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Цены на японский кроссовер начинаются от 1 579 000 и доходят до 2 532 000 рублей со всеми дополнительными опциями. Стоит ли автомобиль своих денег, разрбрались эксперты.

Блогеры с канала «Лихачи» записали обзор на Mazda CX 5 2018 года выпуска в максимальной комплектации. Прежде всего обзорщики отметили, что модель радует привлекательным дизайном. Светодиодные «противотуманки» будто «теряются» на фоне кузова, но светят неплохо как в городе, так и на трассе. Однако головные фары потеют после мойки.

Радиаторная решётка имеет достаточно мелкие отверстия, чтобы не бояться, что в них попадут камешки или насекомые, хотя дилеры всё равно предлагают сетку на радиатор в качестве дополнительной опции. Mazda CX 5 получила большую эмблему, но в неё не встроены никакие датчики.

К минусам блогеры отнесли колёса. Если в «максималке» с 19-дюймовыми дисками сбоку автомобиль выглядит органично, то в более простых комплектациях колёса меньше, из-за чего арки выглядят непропорционально огромными.

Такая машина оснащена 2,5-литровым атмосферным мотором SkyActiv-G мощностью 194 лошадиные силы при 256 Нм. Эксперты отмечают, что в целом это беспроблемный двигатель, но нужно следить за уровнем масла. По их словам, «горькая правда» в том, что «масложор» никуда не делся. Кроме того, при эксплуатации машины в сильные морозы появляются вибрации, которые у многих пропадают после 70 000 км пробега. К «автомату», в паре с которым работает двигатель, никаких претензий не возникло.

Расход топлива по городу составляет около 9,0 л. Mazda CX 5 обладает довольно мягкой подвеской, а вот ступичные подшипники у авто пластиковые, из-за чего они могут треснуть, если въехать в большую яму. Шумоизоляция «японца» стала лучше, при этом вес увеличился на 40 кг. В плане динамики «Мазда» проигрывает предшественнику около секунды, ей разгон до 100 км/ч составляет 9,0 с.