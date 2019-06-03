В России стартовали продажи лимитированного издания Hyundai Solaris

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В России стартовали продажи ограниченного издания корейського седана Hyundai Solaris под названием Super Series. За новинку придется выложить от 880 000 рублей.

Такой информацией поделился пресс-центр автопроизводителя. Интересно, что тираж лимитированного «Соляриса» достиг 6 000 единиц, а продажи машины продлятся до октября текущего года.

В основу Hyundai Solaris Super Series легла архитектура «Соляриса» в версии Comfort, а среди дополнительного оснащения стоит отметить 7-дюймовый тачскрин мультимедийного центра с системой навигации и поддержкой смартфонов. Также автомобиль оборудовали задними парковками, климат-контролем, обогревом ветрового стекла и подогревом форсунок омывателя.

Подкапотное пространство ограниченного издания корейского седана занимает бензиновый двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 123 лошадиные силы. Он приводится в действие 6-позиционной МКПП или 6-ступенчатой АКПП.