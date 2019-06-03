«Субарожец»: Поведение ЗАЗ-967 с двигателем от Subaru восхитило блогеров

Вчера, 23:00

Интересный проект на базе «Запорожца» протестировали на полигоне.

Эксперты с канала «iling Show» оснастили ЗАЗ-967 135-сильным оппозитным двигателем от Subaru и решили протестировать его на дороге. Блогеров восхитило поведение «заряженного» «Запорожца».

Под капотом ЗАЗ-967 разместили «субаровский» «оппозитник» из-за его впечатляющего крутящего момента. Сам агрегат функционирует вместе с дизельной трансмиссией, а сам автомобиль обладает 14-дюймовыми колесными дисками и небольшим весом. При езде в город ской черте блогеры от метили поразительные ощущения – автомобиль быстро разгоняется, чем привлекает внимание не только прохожих, но и владельцев более статусных машин.

Динамика «прокачанного» ЗАЗ-967 достаточно впечатляющая – до первой «сотни» «заряженный «Запорожец» разгоняется за 8,7 секунды, а предельная скорость машины составила 120 км/ч. При движении на таком автомобиле можно ощутить себя, сидячим в дорогом спортивном автомобиле – это впечатление подкрепляется мощным «субаровским» двигателем. Интересно, что свой проект энтузиасты окрестили, как «Субарожец».