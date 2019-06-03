Отличная «повозка»: Автомобилист показал в деле Ravon R2

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Компактный городской автомобиль иногда способен на большее, чем от него ожидают, что и доказал представитель узбекского автопрома Ravon R2.

Компактный хэтчбек А-класса Ravon R2 немало удивил блогера и автора YouTube-канала «Я рулю»: «отличная повозка», признался автор, выражая свои впечатления от тест-драйва автомобиля с 1,2-литровым мотором под капотом, работающим в паре с полноценным «автоматом».

Блогер, осматривая авто, подчеркнул, что машина по конструкции салона – типичный городской автомобиль класса «А» - места для пассажиров заднего сиденья мало, багажника также практически нет, однако таковы особенности А-класса. Для водителя и пассажира переднего сиденья пространства больше. Вылета руля нет, что несколько огорчает.

В целом можно провести аналогию между Ravon R2 и российской LADA Granta по комфорту и комплектации, но «Равон» все равно «поинтереснее», в чем свою роль играет его основа – Chevrolet Spark: бюджетно, без излишеств, недорогой пластик, но все сделано аккуратно. В авто не самой дорогой комплектации даже присутствует кондиционер, помимо обычных «вентиляторов».

Под капотом узбекского хэтчбека расположилась 67-сильная 16-клапанная «четверка» объемом 1,2 л. Блогер, совершая разгон, отметил, что ощущает себя мотогонщиком. Бортовой компьютер показал средний расход 8,7 л на «сотню» в городском цикле, что для столь «скромного» мотора нельзя назвать экономным, однако рычаг «коробки» расположен таким образом, что может произойти случайное переключение на режим пониженных передач, из-за чего расход увеличивается. Автомобиль продемонстрировал плавность работы «автомата» и неплохую динамику разгона, однако, по мнению блогера, этому «Равону» не хватает «турбинки» - с ней бы Ravon R2 смог бы дать фору MINI.