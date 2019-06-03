General Motors выпустит конкурента Jeep Wrangler

Сегодня, 15:00

Инженеры Chevrolet приступили к тестам нового автомобиля, которому предстоит стать конкурентом популярного внедорожника Jeep Wrangler.

Когда представители американского бренда заявили о возрождении модели Blazer в виде среднеразмерного кроссовера, многие автолюбители были разочарованы. По их мнению, американский концерн упустил возможность выпустить полноценного противника Jeep Wrangler.

Отметим, что Ford тоже намерена возродить легенду сегмента SUV – Bronco, которая так и останется внедорожником. Однако недавно в сети появилась информация о тестировании новой модели Chevrolet.

Как сообщает издание GM Authority, инженеров из General Motors заметили на полигоне в Мичигане с Jeep Wrangler, а производители нередко тестируют автомобили конкурентов перед началом работы. Испытываемые внедорожники были оснащены множеством датчиков и другого оборудования.

Обязательным условием для конкурента Wrangler является наличие рамной конструкции, которой лишён новый Chevy Blazer. Ожидается, что концерн выпустит сразу два внедорожника на единой платформе GM VSS-T под брендами Chevrolet и GMC. Причём модели получат абсолютно новые названия, чтобы не тащить за собой «исторический багаж».