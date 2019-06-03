Стоимость электрического пикапа Tesla составит меньше 50 000 долларов – Илон Маск

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Первый полностью электрический пикап от Tesla с двойной кабиной и шестью посадочными местами обойдется автолюбителям в сумму меньше 50 000 долларов. Такой информацией поделился глава американского производителя электрокаров Илон Маск.

По словам главы компании Tesla, указанный пикап станет одним из наиболее доступных электромобилей марки. Маск отметил, что автолюбители должны иметь возможность приобрести электропикап, заплатив 49 000 долларов или даже меньше.

Электрический пикап Tesla обзаведется внешним обликом, выполненным в стиле киберпанк, удвоенной кабиной и посадочными местами, на которых свободно могут разместиться шесть человек. Уже в «базе» электропикап получит два электромотора с бешеным крутящим моментом и систему полного привода. Дальность хода указанного автомобиля составит 650 800 км.

В списке оснащения пикапа от Tesla стоит отметить адаптивную пневмоподвеску, автоматически применяющую нужные параметры в зависимости от нагрузок. Помимо того, грузовой внедорожник обзаведется автопилотом, системой параллельной парковки и системой кругового обзора.