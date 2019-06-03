Лучше Škoda и KIA: LADA Vesta появилась в полиции Словакии

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На службу в Гуменне заступил российский кросс-универсал. Машину наделили соответствующей ливреей и мигалками.

LADA Vesta SW Cross появилась в полиции городка Гуменне в восточной Словакии. Средства на покупку транспортного средства были взяты из бюджета населенного пункта. За счет этого маленький автопарк стражей порядка пополнился третьей машиной. Ранее в нем состояли Škoda Fabia Mk2 2013 года и KIA Ceed первого поколения. Российский универсал, как и его «коллеги», используется для патрулирования улиц.

Стоит сказать, что словацкие стражи порядка одобрили LADA Vesta SW Cross. Они впечатлены просторным салоном, большим багажником, высоким дорожным просветом и доступностью российского автомобиля. Кроме того, они признают, что новая машина лучше Škoda и KIA, ведь последние две машины уже устарели, чтобы на них активно следить за порядком, а о погонях вообще не стоит говорить.

К слову, недавно стало известно, что до конца 2019 года автомобили марки LADA уйдут с европейского рынка, так как в Европе вводятся ужесточенные экологические стандарты. Однако в компании «АвтоВАЗ» отмечают, что LADA не навсегда покидает регион, и в ближайшие годы вернется в него минимум с одной моделью, о которой пока не озвучиваются какие-либо подробности.