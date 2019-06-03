Объявлен официальный старт продаж нового KIA Soul в России

Сегодня, 15:17

Новое поколение корейского кроссовера KIA Soul стало доступно в салонах официальных дилеров KIA в России в широком диапазоне вариантов комплектации.

Официальные российские дилеры KIA объявили о старте продаж новинки 2019 модельного года – обновленном кроссовере KIA Soul III поколения, представленном автоконцерном «Киа» в ноябре 2018 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль в версии для российского рынка доступен в 11 вариантах комплектации, цена новинки находится в пределах от 1 029 900 рублей до 1 629 900 рублей.

Третье поколение «Соула» получило новую слегка удлиненную модульную платформу К2, за счет которой, а также за счет элементов кузова и бамперов авто «удлинилось» на 56 мм. Новый «Соул» обзавелся еще более вместительным багажным отделением, а для удобства «погрузки» и «выгрузки» содержимого погрузочная высота немного уменьшилась.

Автомобиль доступен с различными силовыми агрегатами и типами трансмиссии, при этом самый «младший» бензиновый 1,6-литровый 123-сильный атмосферный двигатель может дополняться как МКПП, так и АКПП, 2-литровый 150-сильный агрегат работает только с 6-ступенчатым «автоматом», а турбированный 1,6-литровый 200-сильный мотор T-GDI (установлен в спортивной версии GT Line) – только с 7-диапазонной роботизированной «коробкой».

Конструкторы KIA предусмотрели систему AirBag из 6 «подушек», наличие ABS, ESC, BAS, TPMS и другие «плюшки», повышающие комфорт и безопасность управления.

В целом популярность новых (из салона) автомобилей KIA среди российских автолюбителей растет. Первые 4 месяца текущего года показали 35%-ный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.