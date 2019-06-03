Мойка без последствий: Владелец KIA Rio рассказал об уходе за моторным отсеком машины

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Автомобилист показал, как помыть подкапотное пространство таким образом, чтобы ничего не ржавело, не замкнуло и двигатель запустился.

На YouTube-канале Kia_car_ Channel появился ролик, в котором владелец KIA Rio рассказал об уходе за моторным отсеком машины. На рассмотрение взят седан третьего поколения. Подкапотное пространство авто со временем сильно засоряется, и его мойка без последствий – возможна, для чего автомобилист изначально обрабатывает смазкой WD-40 все разъемы, к которым есть доступ. То же самое делается с форсунками. По словам рассказчика, WD-40 отталкивает влагу, что позволяет избежать окисления разъемов.

Генератор и «мозги» KIA Rio автомобилист зачехляет полиэтиленовыми пакетами. С аккумулятора снимается минусовая клемма. Ютубер отметил, что многие не зачехляют оборудование, однако это неправильно, ведь вода может затечь в «мозги» что чревато их поломкой и заменой. Кроме того, ничего хорошего не сулит попадание воды в подшипник генератора. Еще блогер обратил внимание на важность затянутости крышек всех бачков – ее необходимо проверить перед мойкой. Кроме того, до нужно убедиться, что щуп для проверки уровня моторного масла был вставлен до упора.

Для мойки моторного отсека рассказчик использует Kärcher с насадкой-пенником. Рассказчик отметил, что если в подкапотном пространстве нет потёков масла, то для мойки вполне подходит обычный автомобильный шампунь. Если же есть потёки, то для них существует специальная «химия». Моторный отсек KIA Rio автомобилист моет на ночь, чтобы дать время двигателю и оборудованию стечь и обсохнуть. С утра же все в подкапотном пространстве тщательно продувается с помощью компрессора. Крупные контакты («масса» и т.д.) дополнительно протираются и смазываются литолом. После этого мотор запускается и прогревается для окончательной просушки.