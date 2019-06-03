«Это что, иномарка?»: Дорогой ремонт ВАЗ-2114 возмутил блогера

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Устранение неполадок на «четырке» больно ударило по карману автомобилисту.

Блогер с канала «Абрам TV» приобрел в 2013 году ВАЗ-2114 за 170 000 рублей, так как его привлекла простота и надежность машины. При этом «четырка» не застрахована от неполадок, а дорогой ремонт автомобиля возмутил автовладельца.

Владелец российского автомобиля отправился на СТО, чтобы машину проверили и рассказали, что в ней необходимо заменить. Стоит сказать, что блогер жаловался на «хруст» подвески, неприятный звук двигателя и на проблемы с тормозами. В автоцентре сообщили, что на ВАЗ-2114 необходимо заменить шурусы, приводы, пыльники, передние тормозные колодки и диски тормозов – все эти компоненты сильно износились, что и влияет на управляемость «четырке». Помимо того, автомеханик посоветовал произвести замену масла в коробке передач на российской машине.

Далее автовладелец поехал за покупкой запчастей в официальный автоцентр LADA – у дилера блогер приобрел оригинальные комплектующие, потратив на это 10 000 рублей. Цена запчастей и стоимость ремонтных работ на ВАЗ-2114 неприятно поразила владельца. «Это что, иномарка?», - негодует автолюбитель.

Однако, несмотря на потраченную сумму, блогер доволен своей «четыркой», которая обрела новую жизнь. Обзорщик намереж и в дальнейшем обращаться в это СТО.