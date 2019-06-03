Компания Geely представила обновленный компакт-кросс Vision X3 по цене LADA Granta

Сегодня, 11:08

В Китае готовятся к старту продаж бюджетного компактного кроссовера Geely Vision X3 2019 модельного года. Производитель и автосалоны огласили предварительную демократичную стоимость.

На середину июня 2019 года на китайском рынке запланирован старт продаж обновленной модели Vision X3, стоимость которой по предварительным данным эквивалентна стоимости российской новой LADA Granta – до 500 тысяч рублей.

В отличие от предшественника, обновленный X3 обзавелся новыми бамперами, решеткой радиатора и оптикой. Также версия недоступна в полноприводном варианте, даже за дополнительные деньги. Зато изменения под капотом порадуют большинство автомобилистов, ведь в новом Geely Vision X3 предусмотрен тандем из 109-сильного полуторалитрового «атмосферника» и прогрессивного вариатора CVT, который пришел на смену 4-диапазонному «автомату».

Длина колесной базы новинки составляет 2480 мм, а общие габариты 4005х1760х1589 мм. Внутри салона стало более комфортно. Обновленная передняя панель теперь имеет более широкую центральную консоль, на которой расположились широкий тачскрин мультимедийной системы с функцией управления некоторыми опциями авто, а также блок управления климат-установкой. Кроме того, престижные комплектации интегрируемы со смартфонами – теперь управлять опционалом машины можно с телефона.