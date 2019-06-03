Самые распространённые поломки Kia Rio 3 назвал механик

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Многие считают основной проблемой «корейца» катализатор, но автоэксперт не согласен с этим мнением.

Специалист, который уже несколько лет занимается ремонтом и обслуживанием корейских авто, рассказал, какие поломки являются самыми распространёнными у рестайлинговой версии Kia Rio третьего поколения, сходившей с конвейера с 2015 по 2017 год. Ролик, посвященный этой теме, был размещён на канале Kia Master.

В первую очередь механик отметил, что у этой модели часто на экране магнитолы появляются полосы. Примерно у половины машин, приезжавших на ремонт, имели эту проблему. Также на многих Kia Rio переставали корректно работать кнопки на руле. Например, клавиша прибавления громкости магнитолы могла её уменьшать, Mute – прибавлять и т. п.

Раньше проблему устраняли заменой части мультируля, теперь в мастерских ограничиваются подгибанием контактов, подчеркнул эксперт. Также именно на рестайлинговом Kia Rio 3 нередко прогорают фары.

Некоторые автовладельцы столкнулись с тем, что вентилятор печки со временем начал свистеть. Иногда это связано с необходимостью заменить фильтр. По словам автомастера, на трёх из десяти Kia Rio приходилось менять вентилятор печки по гарантии.

Что касается катализатора, всего у одного авто из десяти его пришлось удалить, причём произошло это на пробеге в 170 000 км. Компания Kia даёт гарантию на эту деталь на 150 000 км пробега или пять лет в зависимости от того, что наступит раньше. Специалист подчеркнул, что для долгой «жизни» катализатора важно заправляться только качественным топливом.