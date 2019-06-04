Как «цветет» УАЗ «Патриот»: О ржавчине автомобиля за 2,5 года эксплуатации рассказал владелец

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Хозяин «Патриота» с пробегом в 61 000 км решил рассказать, стоит ли «УАЗоводам» бояться проблем с коррозией на таком сроке.

Блогер Михаил Подольнов сообщил, что в первую очередь с внешней стороны от ржавчины пострадали лишь буксировочные петли. Но если заглянуть под днище, то ситуация меняется: заржавели и крепежные болты, и защита, и тяги, и рама – практически на всех элементах появились следы коррозии. Вся антикоррозийная обработка, которая только могла быть, за это время окончательно слетела. При этом самого автора это не пугает: «Я бы не назвал ситуацию критичной», – отметил он.

Далее автор рассказал, что ржаветь с нижней стороны у края начала и дверь багажника, а также внутренняя сторона задней правой двери, но он их зачистил и покрасил. Больше он на кузове «УАЗика» коррозии не заметил.

Владелец добавил, что позаботиться о защите «Патриота» должен был изначально изготовитель: «Оцинковкой нельзя, что ли, покрыть эти болты, это же не сложно», – возмутился он.

Продолжение... «Горькая правда»: Плюсы и минусы Mazda CX-5 назвали эксперты Цены на японский кроссовер начинаются от 1 579 000 и доходят до 2 532 000 рублей со всеми дополнительными опциями. Стоит ли автомобиль своих денег, разрбрались эксперты. При этом владелец подытожил, что его личное отношение к ржавчине «Патриота» «безразличное», поскольку ржавчина вся поверхностная, металл не начал «изъедаться» коррозией и переживать пока не о чем. «Еще с десяток лет пройдет, прежде чем это случится», – заявил он.

В комментариях пользователи возмутились отношением Ульяновского автозавода к производству УАЗ «Патриот»: «Кругом одни бракоделы», «Машина как будто 10 лет проездила», «Качество ниже всякой критики», – пишут подписчики.