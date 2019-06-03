«Ржавчина в подарок»: Коррозию в Hyundai Creta обсудили «кретаводы»

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Приверженцы кроссовера озвучили самые уязвимые к «гниению» места машины, рассказали о том, как на «прыщи» и сколы реагируют «официалы», а также выяснили, как часто встречаются проблемные экземпляры модели.

«Кретаводы» обсудили ржавчину Hyundai Creta на тематическом форуме, посвященном корейскому бестселлеру. Один из форумчан предложил «коллегам» рассказать, у кого из них появилась коррозия в «Крете», какого цвета машина и устраняют ли проблему дилеры.

Судя по ответам, чаще всего ржавеют Hyundai Creta, покрашенные эмалью, особенно белой. При этом, чаще всего проблемы с коррозией в «Крете» появляются в задней части кузова, преимущественно на багажной двери. Зачастую, ржавчина начинается с «прыща» на ЛКП, который со временем становится «рыжиком». Машины, выкрашенные в металлик, ржавеют реже, чем те, что покрашены эмалью, и это объясняется содержанием алюминиевой «пудры» в металлике.

Примечательно, что дилеры не так часто лояльно реагируют на обращения «кретаводов» убрать дефект ЛКП по гарантии. Нередки случаи, когда «официалы» винят в появлении «прыщей» самих автомобилистов, списывая появление ржавчины на механическое воздействие на покраску. К примеру, один из форумчан приехал в дилерский центр показать точечное вздутие ЛКП на багажной двери, на капоте, а также «точку» на крыше, однако мастер назвал дефекты сколами, не гарантийным случаем.

Продолжение... Мойка без последствий: Владелец KIA Rio рассказал об уходе за моторным отсеком машины Автомобилист показал, как помыть подкапотное пространство таким образом, чтобы ничего не ржавело, не замкнуло и двигатель запустился. Тогда автомобилист потребовал письменного документа об отказе «официалов» для судебного разбирательства, после чего они, вероятно, «испугались», якобы нашли «гарантийный прыщ» и согласились устранить дефекты на капоте и крыше по гарантии, но наотрез отказались делать по гарантии багажник. По мнению автомобилиста, пятую дверь «официалы» не захотели перекрашивать по гарантии, так как на нее слишком часто жалуются «кретаводы».

Стоит сказать, что у некоторых экземпляров обсуждаемой модели коррозия появляется достаточно быстро. Так, один из автомобилистов заявил, что Hyundai Creta – это «ржавчина в подарок». Иного объяснения нет тому, что у машины уже на третий месяц эксплуатации на ЛКП появилась «рыжая» точка.

На форуме также был проведен опрос, в котором приняли участие те, у кого ржавеет Hyundai Creta и не ржавеет. Участниками опроса стали 591 автомобилист, у 172 (29,10%) из которых появилась коррозия в «Крете».