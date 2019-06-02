Шестилетний Chevrolet Corvette приобрел внешность модели 1967 года

Сегодня, 16:05

Шестилетний американский спорткар Chevrolet Corvette привлек внимание специалистов из тюнинговой компании Karl Kustoms, которые придали ему внешность модели 1967 года. Такой информацией поделились специализированные СМИ.

Под капотом «американца» разместился 8-цилиндровый 6,2-литровый агрегат, выдающий 430 лошадиных сил. Пару этому мотору составил 8-диапазонный «автомат». Наиболее значимой чертой «Корветта» стал кузов, выполненный в духе Sting Ray, созданный по образцу старинной модели.

На проекте «Корветта» от Karl Kustoms фирменными остались только колесные диски, зеркала и насадки выхлопных труб. В салоне машины все осталось как прежде современный интерьер сливается с внешним обликом 50-летнего автомобиля. Стоимость проекта пока не разглашается, а новый Chevrolet Corvette C8 выйдет летом нынешнего года.