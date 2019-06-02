«Идеальна за свои деньги»: Впечатлениями от Skoda Octavia 2018 поделился блогер

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Популярный обзорщик искал себе автомобиль для путешествий, и чешский лифтбек ему для этого прекрасно подошёл.

Skoda Octavia 2018 года выпуска блогер с канала «Ежов ТВ» приобрёл в прошлом году, и за это время ему довелось неоднократно пускаться на ней «во все тяжкие»: дальние путешествия, семейные поездки и многое другое – «чех» не подводил водителя ни разу, несмотря на то, что его стоимость была не так уж и высока.

Блогер выбрал себе Skoda Octavia с мотором на 1,4 литра, поскольку его 150 «лошадок» автомобилисту хватает с головой, чтобы чувствовать себя «своим» в любых условиях. Кузов лифтбек также был выбран не случайно – багажное отделение моментально можно разложить в ровный пол, благодаря чему в путешествиях у водителя и его спутницы будет два спальных места.

Подводя итог, обзорщик уточнил, что не видит конкурентов для Skoda Octavia в данном ценовом сегменте, поскольку по всем параметрам данный автомобиль является отличным выбором для любителей путешествовать: «Идеальна за свои деньги – от универсальности до функционала».