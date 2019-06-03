Вечный спор между внедорожниками: LADA 4x4 Urban сразилась с УАЗ «Патриот»

Сегодня, 05:00

Мощь российских внедорожников оценили на пересеченной местности.

Проходимость LADA 4x4 Urban и УАЗ «Патриот» ни у кого не вызывает сомнений, но кто из них лучше никто не знает. Ведущие YouTube-канала «Auto VRN» решили положить конец «вечному спору между внедорожниками».

Первоначально был организован тест-драйв российских автомобилей на крутой песчаной горке, которую без труда преодолели и «Патриот», и «Нива». Позже их испытали на меловой горе, на которую они LADA 4x4 Urban выбралась легко, но УАЗ «Патриот» немного подкачал – автомобилю понадобился разгон, чтобы выехать на бугор. Это объясняется тем, что масса «Патриота» превышает вес «Нивы».

С более крутой меловой горкой LADA 4x4 Urban справилась очень легко, а «УАЗу» опять пришлось разгоняться для того, чтобы выехать на гору. На более сложных участках бездорожья «Нива» повела себя отлично, но «Патриот» так и не смог одолеть их.