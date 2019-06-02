Недорого и со вкусом: ТОП-5 товаров для внедорожника Haval H9 с AliExpress

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Как оказалось, за сумму, не превышающую 1 500 рублей, можно приобрести для дорогого «китайца» целый ряд аксессуаров.

В первую очередь выделить стоит чехол для ключей Haval H9. Лаконичный и стильный, он плотно сидит на брелоке и позволяет защищать его от царапин и пыли. Стоимость аксессуара составляет всего лишь 169 рублей. За 200 рублей рекомендуется купить полироль «Кенгуру», которая не только убирает пятна с поверхностей пластики или кожи, но и делает их более блестящими, чем они были до этого.

В 888 рублей владельцам китайского внедорожника обойдется набор ковриков для функциональных ниш автомобиля, в которые потом можно будет вставить декоративную, но стильную и компактную урну для мелкого мусора, покупка которой обойдется в 600 рублей.

Замыкает ТОП-5 товаров для внедорожника Haval H9 с AliExpress органайзер на переднее сиденье автомобиля. За 1 350 рублей можно купить полезный и недорогой аксессуар, который поможет решить вопрос с перевозкой документов и прочих мелочей.