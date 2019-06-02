«УАЗ» вспомнил о военном внедорожнике «Белозор»

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На просторах интернета появились фотографии военного внедорожника от «УАЗ», который получил обозначение КШМ Р-125 Б «Белозор». В основу такого автомобиля легла платформа УАЗ-469.

Интересно, что маркировка военного внедорожника российской компании обозначает командно-штабную машину, которая пребывала в распоряжении командования сухопутных войск. Помимо того, армейский внедорожник оснащали точкой радиосвязи.

Обычный экипаж КШМ Р-125 Б «Белозор» состоял из трех человек – водителя, радиста и командира, а по умолчанию эта машина оснащалась радиоаппаратурой, выпускаемой тамбовским заводом «Сигнал». Средства связи на армейском автомобили запитывались от генератора при движении, а на стоянке аппаратура питалась бензоэлектрическим агрегатом. Для экстремальных ситуаций предусматривались запасные аккумуляторные батареи, подзарядка которых осуществлялась через бортовую сеть внедорожника.