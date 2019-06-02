Роскошный «клон» Chevrolet Captiva: В Индии стартовали продажи MG Hector

Сегодня, 19:00

Американо-китайский внедорожник стал плодом сотрудничества концерна General Motors и компании SAIC.

Что примечательно, новое поколение паркетника Chevrolet Captiva, «клоном» которого, по сути, и является свежий паркетник от GM, до дилерских центров ещё не добралось, в то время как сам MG Hector уже появился у «официалов» и ожидает своих первых владельцев. На данный момент кроссовер можно приобрести лишь в Индии, но не исключается, что модель может добраться до Китая и стран третьего мира.

MG Hector представляет собой роскошную и более дорогую копию Chevrolet Captiva, и отличается широким списком доступных комплектаций. К выбору доступны как 5- так и 7-местная компоновка салона, передний привод, и 6-ступенчатая механическая КПП, на смену которой можно взять 6-диапазонную роботизированную трансмиссию.

Моторная линейка MG Hector включит в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 150 «лошадей», а также дизельный «атмосферник» FCA Multijet II на 170 лошадиных сил. Ценник внедорожника MG Hector составит 2 000 000 рупий (1 870 000 рублей).