«Бюджетный» кроссовер за 3 000 000: Базовую модификацию Volkswagen Teramont X показали в Китае

Сегодня, 18:00

На проходящем в Шэньчжене мотор-шоу немецкий автогигант решил представить самую доступную комплектацию своего большого кроссовера.

Купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X продаётся в Китае вот уже несколько дней, однако ранее официальные дилеры располагали исключительно «топовыми» комплектациями данного авто. Накануне же была представлена его «бюджетная» версия, которая поступит к «официалам» уже в ближайшее время.

При этом исполнение базовой модификации автомобиля оказалось немногим менее впечатляющим, чем его «люксовой» версии, поскольку ценники на обе этих модели в любом случае будут очень внушительными. За 3 000 000 рублей в Китае можно будет приобрести кроссовер в «базе», в то время как за Volkswagen Teramont X Luxe отдать придется уже 4 630 000 рублей.

Стартовая комплектация автомобиля оборудуется 2,0-литровым турбомотором на 186 «лошадок», в паре с которым будет работать роботизированная DSG, в то время как Volkswagen Teramont X «в топе» оснастят 2,5-литровым турбодвигателем с форсированной отдачей в 299 лошадиных сил.